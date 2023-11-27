Управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп рассказал о том, что проблема минирования территории республики превосходит масштабами Афганистан и Сомали.

Ответственный за программу ООН по разминированию украинских территорий Пол Хеслоп поделился собственным мнением о ситуации. Он заявил, что провести соответствующие работы будет сложнее, чем в Афганистане и Сомали. Его слова процитированы изданием The Times.

Хеслоп рассказал, что он три десятка лет трудится специалистом по разминированию. За время работы ему удалось побывать в различных частях мира, включая горячие точки. Но все, что было ранее – это просто тренировка.

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Эксперт подчеркнул, что количество мин и неразорвавшихся боеприпасов на украинских территориях бьёт все рекорды. Для проведения операции по разминированию потребуется огромное количество времени и людских ресурсов.

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Ранее от украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля поступило заявление о том, что бойцы ВСУ вручную пытаются обезвредить мины. Мероприятие сопровождается значительным риском для жизни, так как есть множество хитрых ловушек, детонирующих при попытке обезвредить их.