До 26 ноября движение на данном пункте пропуска блокировали с 10:00 до 21:00 по московскому времени, но польские перевозчики решили ужесточить блокаду Украины.

Польские перевозчики решительно настроены усугубить нынешнее положение с блокадой. Уже с сегодняшнего дня они будут круглосуточно блокировать КПП Медыка – Шегини, находящийся на государственной границе. Подробности происходящего представлены представителем Госпогранслужбы Украины Андреем Демченко.

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До этого момента перевозчики могли свободно следовать через КПП с 21:00 до 10:00 по мск, то есть на протяжении всей ночи. Но польским перевозчикам показалось, что этого мало, поэтому теперь блокада будет круглосуточной.

Конфликт длится вот уже несколько недель. Перевозчики из Польши обратились к Еврокомиссии с целью пересмотреть условия, предоставленные для их украинских коллег. Во-первых, они просят о введении коммерческих ограничений для них, во-вторых, их количество должно значительно снизится.

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Ситуация с блокадой крайне отрицательно сказывается на экономике Киева. Украине уже понесла потери в размере €400 млн.