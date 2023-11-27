Об этом сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

Первые российские морские беспилотники будут испытаны на линии боевого соприкосновения. Их передача военнослужащим ожидается уже в течение следующего месяца. Заявление было сделано управляющим директором KMZ Михаилом Даниленко.

С российским военным ведомством уже обговорили детали поставки. ВС РФ должны получить за следующий месяц пробную партию из 10 дронов. Беспилотники испытают на практике непосредственно в зоне конфликта.

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Ранее российские военнослужащие начали использовать боеприпасы нового типа – «Скальпель». В ноябре в зону СВО передали партию, включающую в себя 15 единиц. До этого отечественные разработчики презентовали новый БПЛА «Италмас». Конструкционно он очень схож с «Геранью», но его главное отличие – это использование в любое время суток.

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За время конфликта российская оборонная промышленность смогла представить множество новых образцов вооружения, а также значительно модернизировать уже имеющиеся системы и боеприпасы.