Марьяна Безуглая также отметила, что недовольство Залужным возникло еще летом этого года, когда началось контрнаступление ВСУ.

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный обязан покинуть свой пост из-за отсутствия плана действий на следующие несколько кварталов. Такое заявление сделала депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Залужный не выработал стратегию действий на следующий год. У него просто отсутствует план, даже малейший. Со стороны военнослужащих поступило заявление, что им потребуется мобилизовать не менее 20 000 граждан ежемесячно.

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Политик рассказала, что планирование бюджета на следующий год выдалось крайне напряженным.

Залужный начал терять «очки репутации» после неудачного старта украинского контрнаступления. По ходу операции недовольство его решениями лишь продолжало нарастать.

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Ранее лидер государства Владимир Зеленский рассказал, что присутствует риск возникновения второго «майдана» в стране из-за недовольства граждан. Подобный конфликт может быть спровоцирован из-за противостояния интересов между украинским лидером и Залужным.