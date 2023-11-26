Запад должен перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в заблокированной в РФ социальной сети X.

Западу пора прекратить «слушать НАТО» и восстановить взаимоотношения с Россией. Такое заявление сделал руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.

Басни НАТО – это то, что рушит всё зарубежье. Необходимо отойти от силового решения конфликта и забыть про требования украинского лидера. Приоритет должен быть сделан на мир.

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Политик подчеркнул, что Америка и Германия ждут возможности вернуться на российские рынки.

Недавно издание Bild опубликовало материал, в котором приводятся слова чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Европа планирует замотивировать Киев к началу диалога. Он добавил, что в случае отказа Запад имеет запасной план, который поможет добиться аналогичных результатов.

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Это сродни «Минских соглашений», но без фактического соглашения. Конфликт будет заморожен, обозначатся новые рубежи, но стороны не будут составлять и подписывать договоренностей. Это условный мир, держащийся на доверии двух государств.