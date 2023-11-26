"Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям", - рассказал Зеленский, понадеявшись, что ситуация разрешится

Украина столкнулась с рядом сложностей на государственных рубежах из-за политической деятельности соседствующих стран, о чем заявил Владимир Зеленский. Так он описал ситуацию на границах, вызванную протестами польских перевозчиков.

Зеленский считает, что необходимо пересмотреть политические вопросы и добиться компромисса с соседями. Потребуется разработать план действий и придерживаться его.

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Украинский лидер подчеркнул, что представители киевского руководства уже трудятся в данном направлении. Ситуация рассматривается им как некий «вызов», спровоцированный наболевшими вопросами. Зеленский считает, что нужно дать немного больше времени Польше, чтобы она сама пришла к мирному урегулированию вопроса.

Ситуация на границе остается нестабильной с 6-го ноября. Польские перевозчики не позволяют проехать там украинскому грузовому транспорту. Исключение составляет техника, везущая гуманитарную помощь и припасы для ВСУ.

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Польские перевозчики обратились к ЕК с требованием остановить действие лицензий для фирм, появившихся на Украине после февраля прошлого года и инициировать их проверку. Ещё они желают отозвать часть льгот, предназначенных для компаний «восточного соседа».