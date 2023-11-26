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jackhalloween9
Министр Сикела: фирмы Чехии возобновили закупки природного газа из России
По словам главы Минпромторга Чехии, импорт российского газа в страны ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые государства по-прежнему не могут без него обойтись.

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Чешские фирмы уже в октябре начали получать российский газ. Об этом стало известно от руководителя Минпромторга государства Йозефа Сикела.

Он рассказал, что российский газ не является приоритетным топливом. Даже без него государству удалось сформировать запас на предстоящий отопительный сезон. Но на этой неделе ведомство ERU опубликовало свою статистику. Из неё стало понятно, что в октябре отдельные российские фирмы восстановили поставки ресурса в страну. За весь год Чехия закупила у Москвы около 1,2% топлива от общего объема.

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Импорт российского ресурса в ЕС не является ограниченным санкциями. Большинству европейских государств сложно выжить без него, так как отсутствуют альтернативы. Сикел подчеркнул, что Прага не стала вновь зависимой от Москвы. Это лишь вспомогательные меры для успешного преодоления отопительного периода.

Газ начал поступать в республику по магистрали, тянущейся из Норвегии. Также используется плавучий СПГ-терминал, находящийся в Нидерландах.

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В прошлый четверг чешский энергетический концерн стал временным частичным владельцем возводящейся в Гамбурге газовой магистрали. Её строительство завершится уже через 3-4 года.

#новости
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