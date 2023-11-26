Страны ЕС, в том числе союзники Украины — Эстония и Литва, приобрели в этом году российского сжиженного природного газа на 6,1 миллиарда евро, сообщает Telegraph со ссылкой на Евростат

Евросоюз планирует отказаться от российского топлива за следующие 3 года, но на деле Запад не готов к прекращению поставок ресурсов. Сейчас европейцы превышают все рекорды по закупкам. Несмотря на ряд громких заявлений и повальной русофобии, зарубежные государства активно приобретают ресурсы у Москвы.

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Европейские страны, включая тех, кто яростно поддерживает Киев – Эстонию и Литву, только за этот год потратили 6,1 млрд евро на покупку российского СПГ. Статистика предоставлена Евростатом.

На политической арене государства «кричат» об отказе от российского топлива, но вот число грузовых судов, поставляющих ресурсы в Европу, продолжает возрастать. За 2022-ой год поставки побили исторический максимум. Общий объем проданного топлива составил 16,7 млрд м3. Это на 4,5 млрд м3 больше, чем было в предыдущем году.

Наиболее крупными «покупателями» являются Испания и Бельгия. Их закупки выросли вдвое в сравнении с предыдущим годом. С начала 2023-го года и по текущий момент Мадрид закупил порядка 5,21 млрд м3, а Брюссель - 3,14 млрд м3. Также лидирующие позиции по приобретению занимает Франция.

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Из этого следует, что все «громкие» слова об отказе от российского топлива являются не более, чем «игрой на публику».