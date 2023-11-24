"У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — заключила экс-замминистра.

Украинское руководство больше не имеет актуальных решений по мобилизации. С таким заявлением выступила бывший заместитель руководителя МО Анна Маляр во время своего интервью.

Все доступные варианты исчерпали себя. Гражданам Украины, как взрослому обществу, необходимо принять данный факт и не ждать благих вестей каждый день. Маляр подчеркивает, что численность российской армии значительно превосходит ВСУ. Также есть значительная разница в качестве вооружения.

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Дефицит боеприпасов усугубляет общее положение. Поставки от зарубежных партнеров становятся все более редкими, в то время как ВС РФ не испытывает трудностей с этим.

Маляр не понимает, почему общество столь негативно воспринимает тему мобилизации. Вооруженный конфликт является страшным, и во время него сложно избежать мобилизационных мероприятий.

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Как утверждает российская разведывательная Служба, европейские государства требуют от Киева задействовать все доступные мобилизационные резервы, чтобы компенсировать значительные потери на поле боя. В результате летнего контрнаступления в штате ВСУ сформировалась серьезный дефицит живой силы. Теперь его необходимо заполнить в срочном порядке.