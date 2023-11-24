"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — говорится в публикации.

Часть граждан Украины согласны отдать территории России, чтобы заключить мир с Москвой. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Согласно опросам, малое количество украинцев склоняется к территориальным уступкам. Это цена, которую придется заплатить за прекращение конфликта.

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В материале не указывается, на основании каких опросов сформировалось данное мнение. В мае текущего года Киевский международный институт социологии опрашивал респондентов на предмет видения заключения мира. Только каждый десятый граждан Украины был согласен уступить территории.

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Агентство подчеркивает, что зарубежная поддержка не оказывает влияния на нынешнее положение ВСУ. Украинские военнослужащие по-прежнему терпят крах и не могут продвинуться вглубь территории. Европейские чиновники открыто «намекают» о сокращении поддержки со стороны ЕС. Киев разочарован фактом того, что дружественные страны не могут осознать масштабы конфликта и халатно относятся к боеспособности российской армии.