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jackhalloween9
Перекупщики стали продавать физическое Deluxe-издание Baldur's Gate 3 за 17-25 тысяч рублей
В Larian призвали не приобретать ничего у реселлеров, потому что дисков хватит всем.

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В середине ноября студия Larian выпустила физическое Deluxe-издание тайтла Baldur’s Gate 3 для компьютеров и консолей. Его стоимость составила $80. Оригинальный комплект от компании содержит диски с игрой и музыкой из нее, а также эксклюзивную коробку, карту, три десятка стикеров, нашивки и постер.

Предзаказы на издание открылись с 16 ноября. Перекупщики тут же воспользовались этой возможностью. Крупнейшие площадки для объявлений наполнились предложениями приобрести данный комплект в три раза дороже от его первоначальной стоимости. Перекупщики предлагают не сам набор, а предзаказ на него. Его доставка планируется в первые три месяца следующего года.

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Студия разработчиков достаточно быстро узнала о происходящем. Издательский директор Майкл Даус отметил, что набор не относится к ограниченным изданиям. Физических носителей хватит всем желающим.

Благодаря тому, что предзаказы открылись значительно раньше старта продаж, Larian сможет нарастить количество их поставок уже в первой партии. 

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Ранее в студии рассказали, что расширенное издание будет иметь ряд цифровых бонусов. В перечень входит скин для кубика, артбук и снаряжение из другого тайтла. Larian оказалась весьма щедра на «плюшки».

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