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Редактор издания Windows Central Джез Корден рассказал, что в следующем году студия Treyarch выпустит новую часть франшизы Call of Duty: Black Ops. Издателем, как и во все прошлые разы, выступит компания Activision. Редактор ссылается на источники, приближенные к ситуации.
Сюжет будет происходить в 90-х годах в Персидском заливе. Это первое крупное противостояние Ирака и объединения из 35 государств, во главе которого стояла Америка. Геймерам предоставят более привычные военные технологии и гаджеты, присутствующие в серии ранее. Но амуниция будет все равно «старее», нежели в MW.
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Наименование проекта пока удерживается в секрете, но если студия разработчиков решит придерживаться традиций, то базовое название может быть дополнено фразой Gulf War.
В шутер планируют добавить несколько карт, встречавшихся ранее, в том числе Grind и WMD. Зомби-режим пополнится картами классического типа. Игрокам предстоит зачистить территорию от определенного количества противников, чтобы перейти в следующий раунд.
Издатель уже думает над тем, чтобы организовать для покупателей более привлекательную бонусную систему. В неё может войти ранний доступ к зомби-режиму. Но заявлений с подробностями пока не поступало.
Релиз новой части франшизы запланирован на конец следующего года. Дата выхода пока не уточняется.
Ещё нынешним летом в сеть утекли концепт-арты предстоящей новинки. Геймеры достаточно хорошо отнеслись к ним.