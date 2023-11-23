Компания перейдет на новую версию API Chrome Manifest V3, которая «убьет» расширения

Теперь реклама у пользователей Google будет на постоянной основе. Корпорация запланировала переход на новую версию API Chrome Manifest V3, которая «ликвидирует» все расширения.

Поддержка предыдущей версии закончится уже в июне следующего года. Новая версия API не имеет совместимости с расширениями для блокировки рекламы. Видимо, рекламодатели очень желают продвигать свои продукты через площадку, иначе не объяснить, для чего требуется столь радикальное обновление.

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Третья версия интерфейса основывается на новой механике работы. API производит сбор информации, а не блокирует её. В корпорации рассказали, что нынешний вариант разрешает дополнениям и расширениям заменять все сведения сетевых запросов. Механика лежит в основе популярных блокировщиков «интересных предложений».

Уже с начала ноября текущего года популярный видеохостинг YouTube рассылает предупреждение пользователям, установившим блокировщиками рекламы. Теперь просматривать видео без вставок смогут только лица, оформившие платную подписку.

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Из этого следует, что реклама станет постоянным спутником пользователей продуктов Google. Остается надеяться на умельцев, которые смогут адаптировать популярные блокировщики под новое API.