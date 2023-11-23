На сайте компании изменилось название платформы

Студия разработчиков Rockstar Games решила провести апгрейд своего официального портала. Компания удалила все упоминания о собственном лаунчере, имеющего элементы социальной сети Social Club. Наименование сохранилось исключительно на странице техподдержки. Теперь членов данного клуба называют участниками самой корпорации.

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С точки зрения игровых журналистов, студия разработчиков не планирует закрывать собственную платформу. Скорее всего, лаунчер переименуют. Журналисты подчеркнули, что событие может быть связано с предстоящим анонсом новой части GTA. Долгожданный трейлер продемонстрируют пользователям сети уже в декабре.

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Дата официального релиза пока удерживается в секрете. По данным некоторых инсайдеров, GTA 6 может выйти уже в следующем году, но это маловероятное развитие событий. Студия разработчиков решила значительно переработать игру, уделив особое внимание физике. Геймеров ожидает изменение во внешнем виде воды и многое другое – всё станет значительно реальнее.