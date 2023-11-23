Обстановка «затруднительная, но контролируемая», написал он по итогам встречи в своем Telegram-канале.

Руководитель ВСУ Валерий Залужный дал свою оценку ситуации для украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения. Он считает, что обстановка достаточно трудная, но всё ещё поддается контролю. К такому вердикту Залужный пришел во время заседания контактной группы в рамках формата «Рамштайн».

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Главнокомандующий передал партнерам подробную сводку о происходящем на линии боевого соприкосновения. Ситуацию нельзя назвать простой, но её все ещё удается контролировать. Украинские военнослужащие выполняют и наступательные, и оборонительные операции. Залужный отметил, что во время беседы он поведал союзникам о предположительных намерениях российской армии и её дальнейших действиях.

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Ранее в СМИ начали активно утекать сведения о конфликте интересов Залужного и Зеленского. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что представители военной отрасли дают одни оценки происходящего, а украинский лидер вещает совершенно противоположную информацию. Это создает предпосылки к разделению руководства страны на два лагеря. Ситуацию нельзя назвать нормальной и стабильной. Такого мнения придерживается советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный в российский перечень экстремистов.