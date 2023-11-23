Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, заключили в ведомстве.

Несколько российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по замаскированным укреплениям и позициям украинских военнослужащих в южной части Донецкой области. Подробности описаны в официальном сообщении МО РФ.

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Экипажи штурмовиков поразили несколько военных объектов и бронированных единиц, принадлежащих ВСУ. Ракетные удары позволили ликвидировать замаскированные укрепления и пару единиц техники.

Запуск снарядов осуществлялся попарно с небольшой высоты. Как только экипажи запустили ракеты, они произвели манёвр, выпустили тепловые пушки и вернулись в место вылета. Потерь среди российской авиации нет.

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Вчера МО РФ рассказало о предотвращении нападения украинских военнослужащих недалеко от населенного пункта Приютное, находящегося на запорожском направлении. Также российская армия ликвидировала несколько позиций ВСУ вблизи Новомихайловки. Украинские военнослужащие понесли потери в живой силе в количество 60 человек и лишились четырех единиц техники.