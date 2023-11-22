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jackhalloween9
Сэм Альтман вернётся на пост гендиректора OpenAI
Компания достигла принципиального соглашения с менеджером.

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Представители корпорации OpenAI рассказали, что им удалось достигнуть договоренности с Сэмом Альтманом об его возвращении на должность генерального директора. Но ранее совет директоров сам принял решение об увольнении менеджера с этого поста.

Детали соглашения не раскрывались общественности. Только стало известно, что совет директоров пополнится новыми участниками.

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Вкладчики и персонал корпорации с критикой отнеслись к нынешнему руководству OpenAI. Решение об увольнении Альтмана, с точки зрения многих людей, было страшнейшей ошибкой компании. Сэм планировал присоединиться к корпорации Microsoft, но пока остается на прежней должности.

Альтман подчеркнул, что теперь OpenAI станет теснее сотрудничать с «Майкрософт». Пока неизвестно, в каких направления корпорации будут совместно трудиться.

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Следом за Альтманом в OpenAI вернулся и Брокман. Он является президентом и сооснователем корпорации. Подробности его возвращения также не раскрываются общественности.

#новости
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Я выше ровно об этом и написал, но некоторым бестолку показывать пальцем в небо, один хрен будут смотреть на палец.
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3 таких административки в течении года и уже будет уголовка, а там и до 5 лет можно получить, да и сумма штрафа не маленькая
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OgoGoLog
12:45
Всегда можно было съехать и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Значит в группе ещё что-то было.
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опять бездоказанный бред))))))) ну, как обычно от трусика-балабола бесполезного ничего бОльшего ожидать и не требуется)))))))))))
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