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Представители корпорации OpenAI рассказали, что им удалось достигнуть договоренности с Сэмом Альтманом об его возвращении на должность генерального директора. Но ранее совет директоров сам принял решение об увольнении менеджера с этого поста.
Детали соглашения не раскрывались общественности. Только стало известно, что совет директоров пополнится новыми участниками.
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Вкладчики и персонал корпорации с критикой отнеслись к нынешнему руководству OpenAI. Решение об увольнении Альтмана, с точки зрения многих людей, было страшнейшей ошибкой компании. Сэм планировал присоединиться к корпорации Microsoft, но пока остается на прежней должности.
Альтман подчеркнул, что теперь OpenAI станет теснее сотрудничать с «Майкрософт». Пока неизвестно, в каких направления корпорации будут совместно трудиться.
Следом за Альтманом в OpenAI вернулся и Брокман. Он является президентом и сооснователем корпорации. Подробности его возвращения также не раскрываются общественности.