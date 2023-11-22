Закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а хранились на складах. В части же было передано менее 15% от общего объема оборудования.

Руководители черниговской части украинских Вооруженных сил украли около $1 млн на приобретении генераторов. Подробности предоставлены местным телеканалом ТСН.

В материале рассказано, что руководители части покупали генераторы по изначально высоким ценникам. Лица, занимающие высокие должности, заключали вспомогательный контракт, меняющий условия основного договора. Преступные действия военнослужащих обернулись значительными тратами для государственного бюджета. Украина потеряла около 38 млн гривен.

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Журналисты телеканала подчеркнули, что приобретенные генераторы не использовались по назначению. Их должны были передавать подразделениям, но вместо этого они находились на складах. Военные части получили чуть больше 10% от общего числа закупленного оборудования.

Это уже не первый случай, когда высокопоставленные лица похищают бюджетные средства. Стоит вспомнить прошлогодний инцидент. Три представителя украинского МО присвоили себе около $500 000. Средства выделялись на приобретение снаряжения для военнослужащих.

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Подобные ситуации повторяются из-за отсутствия жесткого контроля со стороны киевского руководства и налаженных коррумпированных сетей.