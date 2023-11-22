Публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным ухудшают ситуацию, считают авторы публикации.

Украинский президент Владимир Зеленский самостоятельно повышает сомнения в успехе Киева в противостоянии с РФ. Об этом написали в материале издания Die Welt.

Зеленский часто твердил, что отсутствие поддержки Штатов «поставит крест» на обороноспособности Украины. Теперь, когда Америка утвердила промежуточный бюджет, и в нем не нашлось места Киеву, международные наблюдатели заинтересуются, сможет ли Зеленский продолжить наступление.

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Ещё одним поводом для сомнений стало недавнее заявление главы немецкого МО Бориса Писториуса. Ему пришлось признать, что Европа не сможет поставить один миллион боеприпасов для артиллерии до конца этого года.

Если у Киева будет отсутствовать единая позиция, иностранные государства откажутся верить в него. Европа уже откровенно устала от противостояния, от Украины не ожидают успехов, напротив, всё больше зарубежных чиновников склоняется к тому, чтобы начались мирные переговоры с Москвой.

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Перед этим американское издание WP написало в своем материале, что украинское общество делится на два лагеря. Этому способствует политическое противостояние в верхних эшелонах руководства и регулярные провалы на линии боевого соприкосновения.