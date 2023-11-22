реклама
Украинское руководство выражает готовность к обсуждению мирного урегулирования конфликта с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Зеленский хочет рассмотреть его предложение, о чем сообщил во время разговора с зарубежным журналистом.
Украинский лидер желает услышать предложение Трампа. Ему интересно, какие шаги содержит его «формула мира» и позволит ли она достичь договоренности «на равных».
реклама
Зеленский готов к конструктивному диалогу в случае, если бывший американский лидер имеет «четкий и проработанный план». При этом он подчеркнул, что «формула» не должна содержать пунктов о признании Донбасса и Крыма российскими территориями.
Ранее от бывшего американского президента Трампа поступило заявление, что он может урегулировать конфликт всего за сутки, если его повторно выберут на предстоящих выборах. Экс-руководитель Штатов не раскрывает деталей своего плана, но заверяет, что его «формула мира» гарантировано сработает в нынешних условиях.