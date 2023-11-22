реклама
Украина обратилась к Америка с просьбой передать радары ближнего действия Sentinel, позволяющие отследить баллистические ракеты. Об этом написали в материале издания Politico, ссылающегося на источник, близкий к ситуации. Согласно его словам, Киев опасается, что Москва нанесет удары по важнейшим объектам энергетики.
реклама
Представители Украины подчеркивают исключительную важность этих радаров. От них во многом зависит обороноспособность государства в предстоящую зиму. С их помощью ВСУ повысят продуктивность ПВО и смогут сберечь военные заводы.
Несколько дней назад Киев посетил американский министр обороны Ллойд Остин. После личной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским он пообещал, что Штаты выделят ещё один пакет военной помощи, содержащий боеприпасы и ракеты. Общая сумма составляет $100 млн.
Перед этим Сабрина Сингх, представляющая Пентагон, заявила, что США не прекратят работу с союзными государствами и продолжат спонсировать Украину.