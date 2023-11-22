Представители Украины, пишет Politico, отметили, что, несмотря на потребность в поставках танков Abrams и истребителей F-16, радары Sentinel критически важны для защиты предстоящей зимой. Как отмечает газета, они позволят ВСУ обеспечить больший охват системами ПВО, а также защитить военные заводы.

Украина обратилась к Америка с просьбой передать радары ближнего действия Sentinel, позволяющие отследить баллистические ракеты. Об этом написали в материале издания Politico, ссылающегося на источник, близкий к ситуации. Согласно его словам, Киев опасается, что Москва нанесет удары по важнейшим объектам энергетики.

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Представители Украины подчеркивают исключительную важность этих радаров. От них во многом зависит обороноспособность государства в предстоящую зиму. С их помощью ВСУ повысят продуктивность ПВО и смогут сберечь военные заводы.

Несколько дней назад Киев посетил американский министр обороны Ллойд Остин. После личной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским он пообещал, что Штаты выделят ещё один пакет военной помощи, содержащий боеприпасы и ракеты. Общая сумма составляет $100 млн.

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Перед этим Сабрина Сингх, представляющая Пентагон, заявила, что США не прекратят работу с союзными государствами и продолжат спонсировать Украину.