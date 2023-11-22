По данным ведомства, все случилось около 07:30 мск.

Российские противовоздушные средства поразили три украинских беспилотника над Крымским полуостровом. Подробности стали известны от представителей МО РФ.

Военное ведомство подчеркнуло, что атака состоялась ближе к 07:30 по мск. Очередное нападение осуществлено с целью нанесению вреда важной инфраструктуре полуострова.

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Чуть позже в черноморской акватории нашли четыре беспилотных украинских катера, направлявшихся в Крым. Их удалось найти в западной части водного пространства. Все судна поражены. Иные подробности происходящего не предоставлены.

За этот год Украина предприняла несколько попыток нанести ущерб инфраструктуре острова, некоторые из них были успешными. Один из наиболее известных инцидентов – подрыв на Крымском мосту. В результате часть конструкции была повреждена, есть несколько жертв.

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Для атаки украинские спецслужбы использовали два беспилотника надводного типа. После данного инцидента СК РФ возбудил уголовное дело.