реклама
Украина и Европа боятся, что контрнаступление будет полностью прекращено. К такому мнению пришли журналисты австрийской газеты Der Standard.
Украинские военнослужащие хотели приступить к освобождению территории, но ситуация изменилась за несколько месяцев. Противостояние может перетечь в «окопные битвы», что станет концом контрнаступления.
реклама
Летняя операция ВСУ потерпела крах. Киев потерял «множество очков» в глазах европейских государств. Украине нужно срочно доказать свою значимость, иначе о дальнейшей поддержке не может быть и речи.
Именно с этой целью и проводилось летнее контрнаступление. ВСУ пытались создать переломный момент на территориях, подконтрольных РФ, но сделать этого не удалось. И теперь снова киевское руководство проходится по тонкому льду пиара, преследуя две цели: доказать Западу, что Украина стоит внимания, и обратить внимание на важность заграничных поставок.
В зарубежных СМИ всё чаще проскакивают публикации о том, что Америка и Европа устали от данного противостояния. Несколько раз поднимался вопрос о последствиях мирного урегулирования конфликта. К примеру, один из чиновников «рассуждал» о размерах потерь Киева, если он решит заключить договоренность с Москвой.