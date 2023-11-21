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jackhalloween9
Der Standard: ВСУ и Запад боятся окопного конфликта с Россией
В статье отмечается, что контрнаступление провалилось, и теперь Украине нужно убеждать Запад в дальнейшей помощи.

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Украина и Европа боятся, что контрнаступление будет полностью прекращено. К такому мнению пришли журналисты австрийской газеты Der Standard.

Украинские военнослужащие хотели приступить к освобождению территории, но ситуация изменилась за несколько месяцев. Противостояние может перетечь в «окопные битвы», что станет концом контрнаступления.

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Летняя операция ВСУ потерпела крах. Киев потерял «множество очков» в глазах европейских государств. Украине нужно срочно доказать свою значимость, иначе о дальнейшей поддержке не может быть и речи.

Именно с этой целью и проводилось летнее контрнаступление. ВСУ пытались создать переломный момент на территориях, подконтрольных РФ, но сделать этого не удалось. И теперь снова киевское руководство проходится по тонкому льду пиара, преследуя две цели: доказать Западу, что Украина стоит внимания, и обратить внимание на важность заграничных поставок.

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В зарубежных СМИ всё чаще проскакивают публикации о том, что Америка и Европа устали от данного противостояния. Несколько раз поднимался вопрос о последствиях мирного урегулирования конфликта. К примеру, один из чиновников «рассуждал» о размерах потерь Киева, если он решит заключить договоренность с Москвой.

#новости
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