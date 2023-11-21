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Ответственный за общение с прессой Олег Чехов, представляющий группировку войск «Восток», рассказал, что украинским военнослужащим удалось предотвратить атаку ВСУ недалеко от населенного пункта Приютное в направлении Донецка. Подробности представлены РИА Новости.
Бойцы, вместе с артиллеристами, смогли предотвратить контратаку украинских сил вблизи села Приютное. Живая сила противника ликвидирована.
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Чехов подчеркнул, что российские военнослужащие достигли успеха и на других направлениях. Возле поселка Урожайное ВСУ планировали провести ротацию, но были уничтожены. Во время контрбатарейной борьбы ликвидировали два минометных расчета.
Перед этим поступило заявление от украинского лидера Владимира Зеленского. Он считает, что между Киевом и Москвой не может быть договоренностей. Россия не желает прекращать конфликт на данном этапе. Киеву же не хочется стремиться к заключению мира любой ценой, жертвуя своими территориями.