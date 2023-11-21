Российские военные сорвали попытки украинских военных провести ротации подразделений в районе поселка Урожайное, уничтожив автомобили и бойцов ВСУ.

Ответственный за общение с прессой Олег Чехов, представляющий группировку войск «Восток», рассказал, что украинским военнослужащим удалось предотвратить атаку ВСУ недалеко от населенного пункта Приютное в направлении Донецка. Подробности представлены РИА Новости.

Бойцы, вместе с артиллеристами, смогли предотвратить контратаку украинских сил вблизи села Приютное. Живая сила противника ликвидирована.

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Чехов подчеркнул, что российские военнослужащие достигли успеха и на других направлениях. Возле поселка Урожайное ВСУ планировали провести ротацию, но были уничтожены. Во время контрбатарейной борьбы ликвидировали два минометных расчета.

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Перед этим поступило заявление от украинского лидера Владимира Зеленского. Он считает, что между Киевом и Москвой не может быть договоренностей. Россия не желает прекращать конфликт на данном этапе. Киеву же не хочется стремиться к заключению мира любой ценой, жертвуя своими территориями.