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В распоряжении Америки нет оружия, способного стать «чудом» для украинских военнослужащих. Такое заявление сделал руководитель Пентагона Ллойд Остин во время личного визита в Киев. При этом он подчеркнул, что власти Штатов продолжат помогать ВСУ.
Противостояние с Россией – сложный конфликт. В нем нет места оружию, способному в одночасье изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. На успех влияет множество факторов. Конфликт является жестким, изматывающим, и он не изменится даже в будущем.
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По мнению Остина, перед Киевом стоит тяжелая задача. Руководству Украины потребуется «синхронизировать» полученные военные ресурсы, умело использовать их, чтобы отстоять свои позиции на линии боевого соприкосновения. В противном случае верх одержит российская армия.
Во время своего визита Остин пообещал, что Америка выделит Киеву военную помощь на сумму в $100 млн. В пакет войдут дополнительные боеприпасы для ПВО и ещё некоторые позиции.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, во время его обращения к нации, между ним и Остином состоялась приватная беседа, в ходе которой были обозначены ключевые потребности сейчас и некоторые нюансы в долгосрочной перспективе.