По данным издания, у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Как отмечает газета, Писториус приехал в Киев утром во вторник на поезде.

Руководитель немецкого МО Борис Писториус неожиданно посетил Киев. Об этом стало известно из материалов газеты FAZ.

Согласно сведениям издания, Писториус хочет провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым, возглавляющим местное военное ведомства. В газете написали, что немецкий чиновник посетил Киев на поезде.

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Чуть ранее на Украину с визитом прибыл американский министр обороны Ллойд Остин. Его визит не был обозначенным. Позднее от Остина стало известно, что США проспонсирует Киев ещё на $100 млн.

Германия – это второе государство после Америки по количеству поставляемых военных ресурсов. Суммарный размер помощи Киеву от ФРГ, включая гуманитарную и финансовую, составляет свыше €24 млрд за 18 месяцев.

11 ноября газета Bild, ссылаясь на представителей немецкого военного ведомства, рассказала в своей публикации о намерениях Берлина увеличить размеры помощи Украине в следующем году. В первых днях ноября правительство ФРГ заявило, что передало Киеву ещё 25 танков Leopard. В этот пакет помощи ещё добавили беспилотники для разведки и радары.

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Из всех сторонников Украины самыми ярыми являются США и ФРГ. Государства стремятся повысить обороноспособность Киева всеми возможными способами.