Глава студии не назвал даже примерную дату появления шутера в Game Pass и PS Plus, но выразил уверенность, что он обязательно пополнит библиотеку сервисов.

Создатели тайтла Immortals of Avenum обсуждают с компаниями Microsoft и Sony возможность добавления проекта в подписочные сервисы. Сведения поступили от руководителя Ascendant Studios Брета Роббинса.

Он даже не смог обозначить примерные сроки, когда шутер добавят в сервисы. Роббинс уверен, что компании согласятся пополнить свои библиотеки вполне неплохим тайтлом.

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Подписочные сервисы – это отличная возможность для игр обрести «второе дыхание». Другое дело, удастся ли проекту обрести успех и узнаваемость при добавлении на платформы именно сейчас. Лучшее решение – это внесение в библиотеки Game Pass и PS Plus сразу после официального релиза.

Директор компании считает, что тайтл провалился из-за неудачного времени для выхода. В августе состоялось несколько крупных релизов, затмивших «мелкие» проекты. Но авторы не могли сдвинуть сроки ещё раз. Также этот год богат на различные игры, которым Immortals of Avenum не могла составить конкуренцию.

Студия разработчиков уже приступила к разработке нового проекта. Его будут создавать на движке Unreal Engine 5, открывающем интересные возможности для создания мира.

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В начале осени стало известно, что студия вынуждено уволила половину штата из-за низких продаж новинки.