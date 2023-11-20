Движение грузовиков осложнено на трех КПП (Ягодин—Дорохуск, Краковец—Корчева, Рава-Русская—Хребене) с начала ноября.

Украинские перевозчики хотят направить иски бастующим польским «коллегам», блокирующим пропускные пункты на рубеже двух государств. Заявление сделано вице-президентом Ассоциации украинских перевозчиков Владимиром Балиным. Он подчеркнул, что Киев не лишен юридической поддержки на территории Польши. Адвокаты уже занялись выяснением того, чья вина выше и кому предстоит платить за содеянное.

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Уже к завтрашнему вечеру станет известно, кто ответственен за блокировку границ. Балин уверен, что сделает все, чтобы установить истинного виновника забастовки.

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Украинские грузовики не могут свободно передвигаться сразу по трем направлениям ещё с первых дней ноября. Польские перевозчики выступили с требованием отмены льгот, предоставленных ЕС их коллегами. Также они запрашивают восстановление лицензирования коммерческого груза, идущего с Украины. Условия, сформированные ЕС, для Киева, наносят ущерб польской экономике и являются неприемлемыми.