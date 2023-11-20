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jackhalloween9
Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на фронт без дополнительной защиты
По словам журналиста, немецкие Leopard 1A5 нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их наименее защищенными танками в украинском конфликте.

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Немецкие боевые машины Leopard 1A5, полученные Киевом от Германии, переброшены к линии соприкосновения без соответствующей защиты. Деталь подметил обозреватель иностранного издания Дэвид Экс.

Журналист внимательно изучил видеоролик с презентацией машины, не так давно утекший в Сеть. Экс подчеркивает, что материал выглядит «как-то зловеще». У танка отсутствует дополнительная броня, нет защиты от беспилотников. Это просто корпус с установленной на нем пушкой.

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70 мм брони недостаточно, чтобы сдержать удары российских артиллерийских систем и авиации. Машины являются наиболее уязвимыми единицами из всей техники, что есть в распоряжении ВСУ.

Ранее, согласно обновленному перечню на официальном портале немецкого правительстве, стало известно, что Берлин передал Киеву десяток данных танков, больше 20 гусеничных вездеходов и около 30 грузовиков.

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Российские военнослужащие уже поразили около 25% танков Leopard 2, переданных Киеву. В МО РФ подчеркнул, что во время летнего контрнаступления украинские военнослужащие потеряли не менее 25 бронированных единиц. Все подбитые экземпляры, продемонстрированные на фото, причислялись к модификациям 2A4 и 2A6.

#новости
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