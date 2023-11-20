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Американское руководство признало, что высокоточные ракеты M982 Excalibur уязвимы перед российскими системами РЭБ «Поле-21». Такое заявление было сделано доцентом кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрамом Митталом.
Системы РФ глушат сигналы, при помощи которых запускают боеприпасы. Снаряды в полете меняют направление и промахиваются мимо целей.
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Эксперт отметил, что Украине сейчас не сравниваться в технологическом плане с российскими войсками. Противостояние беспилотников даже нельзя назвать таковым, почти все дроны, запускаемые ВСУ, уничтожаются ещё на подлете. Другое дело – российские БПЛА. Операции с их участием проходят практически без проблем. Отдельно Миттал обратил внимание на «Ланцет», являющийся одной из главнейших угроз для ВСУ.
Дроны отличаются высокой точностью, компактностью и значительной ударной силой. Их траекторию движения практически невозможно понять. В распоряжении украинских военнослужащих нет систем или средств, способных эффективно противостоять таким беспилотникам.
Ранее опубликовали ролик с использованием «Ланцета» ночью. Теперь эти БПЛА практически невозможно остановить, украинские радары и средства РЭБ бессильны перед ними.