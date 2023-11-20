В ходе боевых действий экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» атаковали пункты временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных бригад.

Согласно сведениям, предоставленным руководителем пресс-службы российской группировки войск «Запад» Сергеем Зыбинским, оперативно-тактическая авиация нанесла ряд ударов по местам временного расположения нескольких украинских бригад в направлении Купянска. Часть его речи процитирована изданием РИА Новости.

Во время боевого соприкосновения авиация, входящая в состав группировки, ударила по позициям ВСУ, расположенным вдоль Купянского направления. Также совершены налеты вблизи других населенных пунктов, включая Петропавловку, Песчаный и т.д.

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Ударным вертолетам удалось поразить живую силу противника. 14-я, 32-я и 25-я бригады ВСУ понесли значительные потери возле населенных пунктов Ивановка и Берестовое.

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Российским военнослужащим удалось углубиться в украинскую территорию недалеко от Авдеевки. ВС РФ прорвали оборону ВСУ и продвинулись почти на полкилометра от своих позиций. Сейчас военные закрепились на новых местах и удерживают оборону.