Компания SpaceX сегодня, спустя многие месяцы подготовки и ожидания одобрения от регулирующих органов, снова запустит огромную ракетную систему Starship на орбиту. Окно для старта 120-метровой ракеты, самой мощной из когда-либо созданных человечеством, откроется 18 ноября в 16:00 по московскому времени — на стартовой площадке SpaceX Starbase в техасском Бока-Чика в это время будет 8 утра

Американская корпорация SpaceX планирует совершить повторный запуск огромной ракетной системы Starship на земную орбиту. Путь к этому был долгим: потребовалось получить разрешение от множества регулирующих органов. Старт ракеты, длиной в 120 метров, ожидается 18 ноября в 16:00 по мск.

Конструкция состоит из ускорителя огромных размеров, которому дали название Super Heavy и самого космического корабля. У первого 33 двигателя, а у верхней части ракеты всего шесть. Нынешний испытательный полет пройдет с использованием 25-го прототипа корабля и девятого ускорителя.

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Если не возникнет ошибок, две половинки разъединятся через 2 минуты 40 секунд с момента запуска. Потом ускоритель, периодически включая двигатель, спланирует в Мексиканский залив. Корабль пойдет вверх, пытаясь выйти на земную орбиту.

Обе составляющие конструкции многоразовые, но нынешний полет – это всего лишь испытание для этих образцов. В компании заявляют, что ступени будут спущены в море, а не на беспилотный корабль.

Первый запуск ракеты проводился в апреле нынешнего года, но потерпел крах. Конструкции удалось подняться на высоту 38 км, после чего началось неконтролируемое вращение и падение. Ближе к 30 км ракета взорвалась. Это произошло из-за неудачного разъединения двух ступеней.

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Для безопасности граждан и объектов инфраструктуры ракету ликвидировали в воздухе. Сигнал для зарядов пришлось делать вручную с поверхности планеты, так как компьютеры были повреждены.