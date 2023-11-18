Премьеру фильма отменили. Его планировали провести 18 ноября 2023 года. Тем, кто купил билеты, вернут деньги.

Руководитель проектной кинокомпании HHG Владислав Пастернак рассказал, что Минкульт отказался выдавать разрешение на показ фильма «Брат 3» в кинотеатрах. Релиз картины пришлось отменить. Об этом написано в материалах издания «Коммерсантъ».

Пастернак подчеркнул, что премьера фильма, снятого Валерием Переверзевым, не дойдет до кинотеатров. Релиз был запланирован на сегодня, 18 ноября. Людям, оформившим предзаказ билетов, сделают возврат средств.

реклама

От Пастернака не поступало заявлений о том, почему Минкульт отказал в выдаче разрешения. Он отметил, что претензии государственного ведомства являются субъективными, никак не затрагивая действующее законодательство. Ранее Минюст нашел в фильме нецензурную брань, после чего её вырезали.

Комедия «Брат 3» не имеет никакой связи с легендарной дилогией, снятой Алексеем Балабановым. В основе сюжета лежит история о двух братьях-близнецах. Первый имеет высокий воинский чин, второй возглавляет преступную организацию. Но в результате определенных событий их жизнь претерпит значительные изменения.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

До этого авторы картины опубликовали трейлер. Зрители негативно отнеслись к новинке, количество дизлайков в 10 раз больше числа лайков.