Российские подразделения, артиллерия и армейская авиация наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничества

Российские военнослужащие нанесли значительный ущерб украинскому подразделению «Азов» (запрещенная в РФ организация) в направлении Красного Лимана. Данные были переданы изданию РИА Новости Александром Савчуком, ответственным за общение с прессой и СМИ.

Совместные действия российских подразделений, артиллеристов и авиации позволили нанести комплексный удар по местоположению противника вблизи населенного пункта Торское. В результате пострадала не только группировка «Азов», но и несколько бригад ВСУ.

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В процессе контрбатарейной борьбы ВС РФ «накрыли» порядка 30 артиллерийских систем. Украинские военнослужащие потеряли около ста человек.

Савчук отметил, что средствами противовоздушной обороны был выявлен и ликвидирован беспилотник ВСУ, пролетавший вблизи населенного пункта Кременная.

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За прошедшую неделю украинские военнослужащие понесли значительные потери и в личном штате, и в технике. На некоторых направлениях ВСУ были вынуждены отступить для перегруппировки.