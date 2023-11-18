По словам представителя Пентагона, Штаты уже начали ограничивать поток военной помощи для ВСУ, ожидая решения в Вашингтоне, указало агентство

Америка «подумает» о дальнейшей поддержке Украины не раньше, чем через месяц, при этом процесс передачи оружия растянется до следующего года. Так написали журналисты информационного агентства Bloomberg, побеседовав с источниками, близкими к ситуации.

Новые пакеты военной помощи могут быть перенесены аж на середину декабря, а возможно и дольше. Ситуация демонстрирует неспособность Вашингтона помогать двум государствам сразу. Плюсом ко всему, Америка истощила свои запасы оружия, знатно опустошив склады других европейских государств. Производство новых снарядов и техники займет ещё не один месяц.

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Как утверждает представитель Пентагона, Штаты медленно «ужимают поток» помощи Киеву. Окончательное решение будет за Вашингтоном.

В конгрессе сейчас столкнулись интересы двух противоположных сторон. Республиканцы считают, что пора прекратить военную и финансовую поддержку Украины. Америка многое сделала для Киева, государству пора заняться собственными проблемами, не терпящими отлагательств. Впрочем, подобной позиции придерживаются и некоторые демократы.

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Ранее поступило заявление от Джона Кирби, координирующего Белый дом в стратегических коммуникациях. Он подчеркнул, что Америка потратила почти все средства, выделенные на помощь Украине.