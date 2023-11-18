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jackhalloween9
WSJ: стратегия Путина в противостоянии с Западом сработала
По мнению авторов материала Wall Street Journal, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций

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Достижения России во внешней политике, военной отрасли и экономике демонстрируют, что Владимир Путин – умелый стратег, который смог побороть Запад. Об этом написано в материалах американской газеты WSJ.

С точки зрения авторов публикации, зарубежные государства верили «в лучшее». Европа надеялась, что контрнаступление, начатое Киевом, спровоцирует обвал российской экономики из-за многочисленных санкций и ограничений. Но в издании подчеркнули, что РФ продолжает развиваться, заключая выгодные партнерские соглашения с крупнейшими государствами, а в военной отрасли наблюдается полное доминирование над ситуацией на линии боевого соприкосновения.

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Российская оборонная промышленность вышла на новые уровни, обогнав по результативности совокупные показатели всех европейских стран. Президенту РФ только и остается, что с «наслаждением наблюдать» за своими успехами в различных отраслях.

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Но не стоит этому удивляться. За некоторое время до начала противостояния с Украиной Путин подписал обновленную Стратегию государственной безопасности, подразумевающую подготовку к длительному конфликту с европейскими странами. Сегодня российский лидер может обратиться к своим гражданам, уверенно сказав, что всё удалось.

#новости
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