"США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС", - сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

США отказались от политических заявлений в декларации руководителей АТЭС из-за существенного давления со стороны мусульманских государств. Издание РИА Новости узнало это от представителей одной из делегаций.

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В декларации, утвержденной по завершению саммита в Сан-Франциско, указано, что эффективная политика государств АТЭС выстраивается на том, чтобы незамедлительно реагировать на потребности людей и экономическое состояние. Некоторые участники собрания заявили, что данное объединение не подходит для решения геополитических распри.

Делегации проголосовали за реформу ВТО, поддержали инициативу формирования «прозрачной» торговли и хорошей среды для вкладов, а также продемонстрировали заинтересованность в открытом состоянии рынков. Дополнительно страны желают нормализовать поставки, предотвратив возможные сбои.

США попытались «притянуть» Украину к обсуждению, но на их заявление последовало недовольство от ряда стран. С точки зрения Штатов, нынешний конфликт негативно влияет на мировую экономику и не позволяет ей развиваться. Постепенно из-за этого развивается дефицит продовольствия.

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Представитель российской делегации подчеркнул, что декларация полностью соответствует целям саммита и в ней отсутствуют политические «колкости».