Катера следовали в направлении Крыма. Десантная группа располагалась в быстроходном катере типа «Виллард». «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — пояснили в министерстве.

В черноморских водах российскими военнослужащими был уничтожен десантный катер ВСУ и семь беспилотных суден. О произошедшем стало известно из официального сообщения МО РФ.

В военном ведомстве уточнили, что морские судна направлялись в сторону Крымского полуострова. Украинские десантники расположились в быстроходном катере. Все найденные цели поразили штатным вооружением Черноморского флота.

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Ранее поступила информация, что украинские военнослужащие предприняли попытку подрыва ж/д состава, перевозящего нефтепродукты. ВСУ впервые прибегла к закладке мин посредством дронов, так как отсутствовала возможность приблизиться лично. Подрыв планировался в крымском Джанкое.

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За этот год Украина множество раз пыталась захватить полуостров. Из ярких событий стоит вспомнить ракетный удар по мосту, который унес жизни нескольких человек. Сейчас защитная инфраструктура полуострова стала куда лучше, ВСУ будет сложно подобраться как по морю, так и с воздуха.