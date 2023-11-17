Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Путин посоветовал критикам СВО думать прежде чем говорить
Глава государства отметил, что право на свою точку зрения имеет каждый, однако одно дело — личное мнение, а другое — нанесение ущерба стране.

реклама

Российский президент Владимир Путин дал комментарии некоторым «неосторожным» высказываниям отдельных деятелей культуры. Речь идёт про изречения о начале СВО для защиты Донбасса. Путин сказал, что: «голова не только, чтобы говорить».

Ранее российский лидер считал, что противостояние с Украиной является невозможным. Он бы лично назвал сумасшедшим того, кто сказал бы такое. Но есть отдельные личности, не следящие за жизнью государства, отстаивающие лишь собственно мнение.

реклама

Глава РФ подчеркнул, что каждый имеет право иметь собственную позицию. Однако личное мнение хорошо до тех пор, пока оно не наносит ущерба государству. Есть и существенная крайность – тихое спонсорство Украины некоторыми культурными деятелями.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Две недели назад Дмитрий Песков заявил, что возвращение российских граждан на родину после уезда – это нормальная ситуация. Пусть даже они являются родственниками иностранных агентов, «двери» территории РФ открыты для всех её подданных.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
17
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
6
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
2
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
4

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
48
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
9
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
11
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:28
Не всё так критично. В ходе этой войны, склады снабжения и госпиталя оказались за многие десятки километров от передовой. Затем и нужны такие машины, чтобы мотаться туда-сюда. А двери..... тут вообще ...
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
MriS
22:22
Очередной мусор, а шустрая игровая. Лет пять назад за 50к норм сборки были, а сейчас сотен нужен и выше.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Asker 013
22:20
Тут впору говорить об отоплении дома )
Threadripper Pro 7995WX бьет рекорды при потребление 1000 Вт и использовании жидкостного охлаждения
Олесь Кука
22:10
А лет через 7 ещё аккумы утилизировать. Амеры только-только избавились от Ford Escape Hybrid
Volkswagen сможет предложить электромобиль стоимостью 20 000 евро не ранее второй половины десятилетия
Denis Lykov
22:09
Тайвань (амер., исправлено ред.) 🥱
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Denis Lykov
22:08
... мне не предоставили для теста! Ни то, ни это ... Значит это миф ... До встречи в космосе на "3нм орбите". 💯5️⃣0️⃣0️⃣ 🚽🧻🥱
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Олесь Кука
22:04
Чумба говорит, репозитории не нужны, а лохи из Базальт СПО не в курсе
Операционная система «Альт» получила совместимость с китайской архитектурой Loongarch64
Олесь Кука
22:03
Ты офигеешь, когда почитаешь про Intel ATM )) особенно начиная с второй версии
Операционная система «Альт» получила совместимость с китайской архитектурой Loongarch64
Зю
21:59
То есть может погладить мне рубашечку
Threadripper Pro 7995WX бьет рекорды при потребление 1000 Вт и использовании жидкостного охлаждения
Novichok777
21:52
Взлеты российских МиГов с Кинжалами парализуют Украину на 2-3 часа, а мозг автора парализуется на 2-3 дня. Проснись барбос ты актуальность просрал!
Зеленский: Взлеты российских МиГов с Кинжалами парализуют Украину на 2-3 часа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем