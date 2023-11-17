Глава государства отметил, что право на свою точку зрения имеет каждый, однако одно дело — личное мнение, а другое — нанесение ущерба стране.

Российский президент Владимир Путин дал комментарии некоторым «неосторожным» высказываниям отдельных деятелей культуры. Речь идёт про изречения о начале СВО для защиты Донбасса. Путин сказал, что: «голова не только, чтобы говорить».

Ранее российский лидер считал, что противостояние с Украиной является невозможным. Он бы лично назвал сумасшедшим того, кто сказал бы такое. Но есть отдельные личности, не следящие за жизнью государства, отстаивающие лишь собственно мнение.

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Глава РФ подчеркнул, что каждый имеет право иметь собственную позицию. Однако личное мнение хорошо до тех пор, пока оно не наносит ущерба государству. Есть и существенная крайность – тихое спонсорство Украины некоторыми культурными деятелями.

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