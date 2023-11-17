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jackhalloween9
Valve начала раздачу Half-Life в Steam в честь 25-летия игры
На момент написания статьи некоторые пользователи Steam сообщили, что у них возникла ошибка при попытке добавить игру в библиотеку. Судя по всему, это связано со сбоем в Steam, поскольку проблема появляется на аккаунтах из разных стран, в том числе из Европы.

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Компания Valve приступила к торжественной раздаче проекта Half-Life. Событие посвящено дню рождения корпорации – через несколько дней ей исполнится 25 лет. Акцию завершат уже 20-го ноября.

Стандартная стоимость игры составляет 259 рублей. Её нельзя назвать дорогостоящей. Впрочем, в Valve надеются, что ещё больше геймеров заинтересуется легендарной классикой.

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Но всё пошло не по плану. Большинство пользователей Steam столкнулись с тем, что игра не добавляется в библиотеку. Ошибка носит технический характер, так как сообщения о проблеме поступают из различных государств.

Сейчас раздача и вовсе прекращена. В компании приняли такое решение из-за бага, препятствующего добавлению тайтла в библиотеку.

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Проект вышел на компьютеры в далеком 1998-м году. Через 3 года его выпустили на консоль PS2. Тайтл во многом повлиял не только на игровую индустрию, но и на сам жанр. Её оценка журналистов приближена к отметке в 100 баллов. Средняя пользовательская оценка – 9,1.

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