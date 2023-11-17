«У Путина есть основания полагать, что время на его стороне. На линии соприкосновения нет никаких признаков того, что Россия проигрывает борьбу. Российская экономика пострадала, но она не разрушена», — пишет издание.

Российский президент Владимир Путин смог дать отпор всем «Западным замашкам». Европейские государства провалились в своем стремлении заставить Москву отступить в зоне СВО. Америке и её союзникам следует пересмотреть свою стратегию. Об этом написали в материале издания WSJ.

Российский лидер имеет основания полагать, что время – его союзник. На линии боевого соприкосновения отсутствуют признаки того, что Москва лишается доминирующего положения. Экономика РФ пострадала, но ей далеко до падения.

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В издании подчеркнули, что заверения зарубежных чиновников в том, что они оживят собственную оборонную промышленность, сопровождаются множеством трудностей, в том числе и с бюрократической стороны. Россия же активно инвестирует в данную промышленность.

Лица, руководящие экономикой РФ, смогли продемонстрировать, что они способны найти решение даже в кризисных ситуациях и под гнетом множества ограничений. Увеличение стоимости нефти, в том числе из-за сотрудничества с Саудовской Аравией, способствуют пополнению казны. У Киева нет своего дохода, все, что ему остается делать – полагаться на средства из-за рубежа.

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Также Москва смогла заручиться поддержкой двух крупнейших держав – Китая и Индии. США же бесконечно отдалились от Пекина.