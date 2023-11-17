В районах населенных пунктов Новомихайловка и Приютное российским военнослужащим удалось пресечь две попытки ротации украинских подразделений, в результате чего ВСУ потеряли живую силу, а также боевую бронированную машину и пикап.

Группировка «Восток», относящаяся к ВС РФ, поразила пять минометных расчетов, принадлежавших украинским военнослужащим. Успехов удалось достичь вблизи Донецка, на территории, попадающей в зону СВО. Сегодня об этом сообщил ответственный за общение с прессой Олег Чехов.

В процессе украинские военнослужащие понесли потери в количестве 5 минометных расчетов. Бойцы ВСУ лишились даже передвижного миномета, который производят на основе американских автомобилей.

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Чехов подчеркнул, что вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Приютное российская группировка предотвратила попытку солдат ВСУ провести ротацию. В результате украинские бойцы понесли значительные среди личного штата и лишились бронированной единицы.

Также отличились российская авиация и артиллеристы. Они нанесли групповой удар по местам дислокации некоторых подразделений ВСУ, расположенных в Донецкой области.

Барражирующие боеприпасы российской армии позволили уничтожить установку Krab, вблизи населенного пункта Новоивановки, и гаубицу FH70, но находящуюся уже на запорожском направлении.

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Чехов рассказал, что за прошедшие 24 часа ВСУ потеряли свыше 70 бойцов.