Забрать игру в свою библиотеку можно до 23 ноября

Цифровой магазин Epic Games Store объявил о начале новой акции. Теперь геймеры могут бесплатно получить ещё два тайтла – это Surviving the Aftermath и EARTHLOCK. Предложение актуально на протяжении недели. До второй игры можно добраться только через VPN и используя аккаунты с регистрацией из иных регионов.

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Первый тайтл является стратегией в мире, пережившем апокалипсис. Над созданием трудилась студия Iceflake Studios. Здесь геймеры должны построить колонию для выживших, распоряжаясь небольшим запасов ресурсов. Среди функционала – отправка людей за припасами или противостояние бандитам и диким зверям. Будущее жителей колонии определяется только решениями, принятыми игроком.

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Второй проект является довольно интересным приключением. Геймерам потребуется присоединиться к Амону и прочим героям, чтобы справиться с трудным путешествием по миру Умбра. На пути персонажи встретят некоторые секреты и столкнуться с опасными врагами.