Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир.

В Астрахани частично обрушился один из жилых домов, рухнуло сразу два подъезда. Согласно информации, поступившей от руководства региона, есть погибшие. Подробности предоставлены местным губернатором Игорем Бабушкиным.

В результате происшествия рухнуло сразу два подъезда под номером 3 и 4, обвалилось пять этажей. Пострадало 20 жилых помещений.

реклама

Руководитель региона разместил в ролик, частично демонстрирующий разрушения. На место прибыла бригада спасателей.

На данный момент удалось эвакуировать свыше 200 человек, включая 37 детей. Для пострадавших развернули несколько пунктов для временного размещения. Не исключено, что под завалами остаются люди. От властей не поступало сведений на предмет количества раненых и погибших.

Точно удалось установить одну жертву – это пожилая женщина. Как утверждает местный инфоштаб, ей исполнилось 84 лет. Она жила без детей и внуков. Квартира погибшей находилась на пятом этаже. Её тело уже было извлечено из-под обломков.

Бабушкин подчеркнул, что ещё пару человек причислили к пропавшим без вести.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

За некоторое время до происшествия очевидец связался с МЧС и рассказал о трещине в жилом доме. Спасатели оперативно отреагировали, прибыв на место событий и приступив к эвакуации.