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В Астрахани частично обрушился один из жилых домов, рухнуло сразу два подъезда. Согласно информации, поступившей от руководства региона, есть погибшие. Подробности предоставлены местным губернатором Игорем Бабушкиным.
В результате происшествия рухнуло сразу два подъезда под номером 3 и 4, обвалилось пять этажей. Пострадало 20 жилых помещений.
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Руководитель региона разместил в ролик, частично демонстрирующий разрушения. На место прибыла бригада спасателей.
На данный момент удалось эвакуировать свыше 200 человек, включая 37 детей. Для пострадавших развернули несколько пунктов для временного размещения. Не исключено, что под завалами остаются люди. От властей не поступало сведений на предмет количества раненых и погибших.
Точно удалось установить одну жертву – это пожилая женщина. Как утверждает местный инфоштаб, ей исполнилось 84 лет. Она жила без детей и внуков. Квартира погибшей находилась на пятом этаже. Её тело уже было извлечено из-под обломков.
Бабушкин подчеркнул, что ещё пару человек причислили к пропавшим без вести.
За некоторое время до происшествия очевидец связался с МЧС и рассказал о трещине в жилом доме. Спасатели оперативно отреагировали, прибыв на место событий и приступив к эвакуации.