Церемония запуска прошла в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана, посвящённого 30-летию национальной валюты. Первую транзакцию с помощью цифрового тенге провёл председатель Национальной платёжной корпорации Бинур Жаленов, он купил себе кофе.

Казахстан вновь впереди планеты всей. Сегодня в Республике состоялся запуск цифровой местной валюты – тенге. Событие состыковали с 11-м Конгрессом финансистов Казахстана, который проводится в честь 30-летия национальной валюты. Первая транзакция при помощи цифрового тенге была проведена Бинуром Жаленовым, поделившимся особенностями нововведения. За «виртуальные» деньги он приобрел себе стаканчик кофе.

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Карта, с помощью которой совершался платеж, является уникальной. Она привязана к счёту, на котором содержится цифровая валюта. Её выпуск осуществлялся на платформе Мастеркард. Деньги, лежащие на счёте, за секунды конвертируются в стандартные тенге и могут использоваться для оплаты по всей планете.

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Пользователям доступны все те же способы оплаты, что и с банковским счётом. Можно использовать телефон, карту, даже часы. Ещё одно преимущество – обналичивание цифровой валюты в любом банкомате мира.