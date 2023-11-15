реклама
Казахстан вновь впереди планеты всей. Сегодня в Республике состоялся запуск цифровой местной валюты – тенге. Событие состыковали с 11-м Конгрессом финансистов Казахстана, который проводится в честь 30-летия национальной валюты. Первая транзакция при помощи цифрового тенге была проведена Бинуром Жаленовым, поделившимся особенностями нововведения. За «виртуальные» деньги он приобрел себе стаканчик кофе.
реклама
Карта, с помощью которой совершался платеж, является уникальной. Она привязана к счёту, на котором содержится цифровая валюта. Её выпуск осуществлялся на платформе Мастеркард. Деньги, лежащие на счёте, за секунды конвертируются в стандартные тенге и могут использоваться для оплаты по всей планете.
Пользователям доступны все те же способы оплаты, что и с банковским счётом. Можно использовать телефон, карту, даже часы. Ещё одно преимущество – обналичивание цифровой валюты в любом банкомате мира.