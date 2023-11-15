Дуров не рассказал никаких подробностей о приложении. Судя по всему, разработчики Telegram занимаются его созданием к началу продаж Apple Vision Pro.

Создатель приложения Telegram Павел Дуров опубликовал в своём канале видео, где демонстрирует приложение мессенджера для операционной системы visionPro. По ролику стало понятно, что ОС доработана и уже готова к эксплуатации.

Гарнитура смешанной реальности от корпорации Apple была представлена относительно недавно – в начале лета нынешнего года. В ролике, опубликованном Дуровым, можно увидеть экраны чатов, настройки, как открываются видео и вводится текст посредством голосовых команд.

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Пока от создателя и главного разработчика Telegram не поступали какие-то подробности о новинке. Скорее всего сейчас Дуров работает над тем, чтобы выпустить мессенджер к моменту старта продаж Apple Vision Pro.

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Американская корпорация хочет начать реализацию новинки уже в следующем году. Стоит понимать, что гаджет изначально относится к категории дорогостоящих устройств. Его цена, по предварительным данным, составит от $3 500. При этом пока не ясен весь функционал.