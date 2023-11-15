В линейку вошли семь наборов, среди которых «Баба-Яга», «Морозко» и «Ночь перед Рождеством»

Программа импортозамещения продолжает свою работу. В этот раз аналог зарубежной продукции представил отечественный дистрибьютор игрушек Inventive Toys. Им была запущена компания Brick Labs. Продукция, которая выставлена на продажу, является серией конструкторов «Сказки».

Серия состоит всего из 7 наборов. Среди них есть «Морозко», «Ночь перед Рождеством» и другие.

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Руководитель компании-дистрибьютора Тихон Смыков рассказал во время презентации, что бренд является исключительно российским. Над его созданием и доведением до продаж работали исключительно отечественные специалисты. Единственный момент – производство было доверено китайским партнерам.





Наборы отличаются по стоимости. Средний ценник составляет 6 500 рублей. Пока компания решила выпустить небольшую партию конструкторов, чтобы понять спрос на них у российских потребителей.

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По фотографиям можно понять, что наборы выполнены достаточно качественно. Есть шанс, что они станут достойной заменой Lego.