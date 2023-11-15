Глава ассоциации международных экспедиторов и владелец одной из украинских транспортных компании Виктор Берестенко предупредил издание, что из-за очередей границы Украины могут стать "невыездными" повсеместно. По его подсчетам, средний рейс большегруза подорожает на €300 — 500.

Украинская экономика страдает из-за забастовки польских перевозчиков на границе. Иностранные партнеры перестают даже рассматривать возможность сотрудничества, отказывая в заключении договоров.

Руководитель Ассоциации перевозчиков Владимир Балин называет ситуацию «катастрофой». Если забастовка будет продолжаться и дальше, финансовый год можно объявлять закрытым. Уже в середине декабря европейские компании прекратят свою работу в преддверии Нового года.

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Балин отметил, что уже сейчас украинским дальнобойщикам приходится терпеть неудобства из-за польской политики. Им приходится выбирать другие маршруты, следуя к румынским или венгерским границам. Как утверждает перевозчик, это привело к увеличению очередей и на прочих государственных рубежах. Балин рассказал, что через Польшу экспортируется почти половина украинской продукции, поэтому забастовка является ощутимым ударом для государственной экономики.