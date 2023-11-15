По данным агентства, вооружения уже поставляются или Минобороны работает над тем, чтобы отправить его из запасов в самих США и Европе.

США нарастили военную поддержку Израиля, никого не предупреждая об этом. Подробности стали известны информационному агентству Bloomberg из внутреннего документа Пентагона.

Вооружение, которое запрашивало государство, указано под наименованием Israel Senior Leader. Дата документа – конец октября. Как утверждает агентство, Америка уже начала отправку боеприпасов или планирует приступить к таковой. Уже в конце прошлого месяца Иерусалиму передали 36 000 снарядов для артиллерийских систем и почти 2 000 боеприпасов для гранатометов, ориентированных на уничтожение бункеров.

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В Пентагоне подчеркнули, что прибегают к различным способам, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым. Помощь со стороны Америки поставляется практически каждый день.

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Также Иерусалим запросил 2 000 ракет Hellfire, оснащенных лазерным наведением. Ими вооружают боевые вертолеты. Ещё Израиль желает получить более 50 000 осколочно-фугасных снарядов и винтовки американского производства.