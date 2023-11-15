Армия Израиля предупредила персонал, что начнет штурм «через несколько минут», сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на минздрав анклава.

Израиль начал крупнейшую операцию по захвату главной больницы сектора Газа Аль-Шифа. Об этом стало известно из сообщения ЦАХАЛ, опубликованного в канале Telegram.

В ведомстве отмечают, что операция проводится исключительно против радикальной группировки ХАМАС, а не мирных жителей. Израильская армия оказывает посильную помощь в эвакуации, а также поддерживает связь с руководством больницы. Ранее ЦАХАЛ обращалась к боевикам с предупреждением о том, что использование медицинских учреждений ставит их под угрозу, но слова не были услышаны.

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Представители израильской армии официально обратились к членам ХАМАС, находящимися в больнице, с требованиями сдаться.

ЦАХАЛ оповестила персонал медицинского учреждения о готовящейся атаке за несколько минут до её начала. Израильские военные смогли пробраться к воротам здания, а недалеко от больничного комплекса развернулись серьезные бои. Об этом сообщил корреспондент телеканала Al Arabia.

После выстрелы начали раздаваться и в самой больнице. Позднее стало известно, что израильские военные проникают в здание с западного крыла.

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ЦАХАЛ заранее разместила бронированные единицы недалеко от территории больничного комплекса.